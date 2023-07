Hisense presenta la nuova gamma TV 2023: puro SPETTACOLO

Hisense, leader mondiale nel settore dei TV e degli elettrodomestici, ha appena presentato la sua nuova gamma TV 2023, promettendo un intrattenimento domestico di eccellente qualità in tutte le categorie e per ogni tipo di utente.

I nuovi TV Hisense sono stati progettati per soddisfare le esigenze sia degli appassionati più esigenti in termini di qualità dell’immagine e dell’audio, sia dei giocatori più appassionati, così come di coloro che cercano un televisore con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

La nuova gamma di TV Hisense per il 2023 offre una vasta scelta di dimensioni, che spaziano fino a 85 pollici, e presenta una molteplici funzionalità e tecnologie di pannelli, tra cui Mini-LED ULED, OLED e QLED. Ogni modello è caratterizzato da un design elegante e moderno, con l’uso di materiali di alta qualità e minime cornici.

Nuovi TV Hisense: caratteristiche, prezzi e disponibilità

La nuova proposta di Hisense per il segmento high-end include la gamma Mini-LED ULED con le serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ. TV caratterizzate da pannelli da 55 a 85 pollici, picchi di luminosità elevati, processore Hi-View Engine e tecnologia Quantum Dot. Tutti i modelli offrono risoluzione 4K, alte frequenze di refresh e tecnologie audio come Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e CineStage X Sorround fino a 4.1.2 CH. La piattaforma VIDAA U7 SMART OS migliora le funzioni di ricerca e personalizzazione dei contenuti.

La serie A85K di Hisense include pannelli OLED 4K da 55 e 65 pollici, con neri profondi e colori brillanti. Offre anche un ampio angolo di visione ed una vasta gamma di tecnologie come Infinite Black, OLED Colour, Pixel Manteinance, Dolby Vision IQ, 120 Hz Ultra Motion, WiFi 6E, interazione vocale e la piattaforma VIDAA U7 SMART OS. Lo stand centrale rotabile consente di orientare il TV per la massima praticità e comfort di visione da ogni angolazione.

La nuova gamma 2023 di TV Hisense nella fascia middle-end include i modelli E7KQ, A7KQ ed E7KQ Pro con pannelli QLED, disponibili da 43 a 75 pollici. Tutti i modelli sono dotati di tecnologie avanzate come Direct Full Array, Quantum Dot Colour e Dolby Vision (Dolby Vision IQ per E7KQ Pro) per garantire immagini spettacolari e coinvolgenti. Inoltre, sono perfetti per i gamer grazie alla presenza del Game Mode Plus ed il modello E7KQ Pro offre anche il Game Mode Pro che riduce l’input lag e un Variable Refresh Rate fino a 144 Hz per la massima fluidità di gioco.

La gamma entry level di TV Hisense presenta la serie A6K in otto diverse grandezze, dal 43 all’85 pollici, dotate delle ultime tecnologie come Direct Full Array, Precision Colour, Dolby Vision, HDR 10+ e non solo. Per terminare abbiamo la serie A5KQ, composta dai modelli da 32 e 42 pollici: TV QLED Full HD compatti e perfetti per gli ambienti con meno spazio.

I TV della nuova gamma 2023 di Hisense saranno disponibili sul sito ufficiale per il mercato italiano a partire da fine luglio 2023 ai seguenti prezzi al pubblico:

MINI-LED ULED:

UXKQ: da 2.199 €

U8KQ: da 1.099 €

U7KQ: da 749 €

U6KQ: da 699 €

OLED:

A85K: da 1.399 €

QLED:

E7KQ Pro: da 649 €

E7KQ: da 399 €

A7KQ: da 449 €

A5KQ: da 299 € (già disponibile)

LED: