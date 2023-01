Hisense, la BELLISSIMA smart TV da 40" costa POCHISSIMO su eBay

Spesso ci si convince che sia necessario spendere un piccolo capitale per acquistare una smart TV bella e con un pannello ad alta risoluzione, ma in realtà se prendi al volo questa occasione su eBay hai la possibilità di spendere davvero pochissimo per questa smart TV Hisense da 40″.

Infatti, ad appena 243€ con tanto di spedizione rapida e completamente gratuita, puoi guardare tutti i film che vuoi comodamente sul divano di casa con un pannello da 40″ ad altissima risoluzione.

Prezzo shock su eBay per la smart TV Hisense da 40″: affare d’oro

Realizzata con materiali di alto livello e con una eccezionale ottimizzazione delle cornici, la smart TV di Hisense monta un pannello HD da 40″ con supporto alla tecnologia HDR per colori vividi, brillanti e una perfetta gamma cromatica.

Inoltre, proprio come le smart TV di fascia alta, anche questo modello realizzato da Hisense può contare su una piattaforma software completa a 360° che ti permette di guardare tutti i programmi più popolari del momento: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV e tante altre piattaforme di streaming a tua disposizione con un semplice tocco del telecomando.

Se acquisti subito la smart TV di Hisense su eBay, inoltre, ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione. Infine, ricorda che se scegli di acquistarla con PayPal puoi anche sfruttare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.