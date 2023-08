Hisense: friggitrice ad aria con solo 89€, OFFERTA da Amazon

Approfitta anche tu di questa ottima occasione per avere una friggitrice ad aria meravigliosa senza spendere troppi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa firmata Hisense a soli 89 euro, invece che 117,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo è un affare d’oro. Con il doppio sconto proposto risparmi quasi 29 euro sul totale e ti porti a casa un elettrodomestico utilissimo e versatile. Potrai fare tutte le preparazioni che desideri in poco tempo e risulteranno gustose e meno caloriche. A questa cifra è da prendere al volo.

Hisense: friggi con poco olio e senza odori sgradevoli

La cosa bella di avere una friggitrice ad aria è la possibilità di non fare fumo e quindi niente odori sgradevoli per casa che s’impregnano sulle tende e nei capelli. E poi dovrai usare pochissimo olio, quindi i cibi saranno molto più sani. Tutto questo senza sacrificare assolutamente il gusto.

L’ampio cestello da 6,3 litri ti consente di cucinare per 6 persone ed è removibile così lo puoi lavare pi facilmente, anche in lavastoviglie. Potrai scegliere tra 8 programmi preimpostati per velocizzare le preparazioni più comuni. Oppure puoi usare il display touch per selezionare la temperatura, da un minimo di 80° C a un massimo di 200°, e il timer manualmente.

Come ti dicevo a questa cifra è da prendere senza pensarci due volte. Per cui prima che la promozione svanisca vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Hisense a soli 89 euro, invece che 117,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.