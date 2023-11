Hisense: friggitrice ad aria da 5L, display LED e 8 programmi (-44€)

Risparmia tempo in cucina, non usare nemmeno più i fornelli e rendi i tuoi cibi più sani. Vuoi sapere come? Vai subito su Amazon e acquista la friggitrice ad aria Hisense a soli 76 euro, invece che 119,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Proprio così, se fai veloce puoi avere un notevole risparmio di ben 44 euro sul totale con questo doppio sconto. Una volta che avrai provato questo elettrodomestico non ne potrai più fare a meno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hisense: friggitrice ad aria meravigliosa e utilissima

Ci sono tantissime ragioni per cui oggi questa friggitrice ad aria è da prendere senza nemmeno pensarci su, te ne elenco 2:

Programmi: grazie ai suoi ben 8 programmi preimpostati potrai cucinare ancora più velocemente quelle preparazioni più comuni. Pigi il pulsante dopo aver messo all’interno del cestello quello che vuoi cucinare e ti dimentichi di tutto. Riposa, svolgi altre faccende e, quando il timer suona, tiri fuori il tuo piatto e lo servi in tavola.

Design: nonostante abbia un cestello molto capiente da ben 5 litri è anche compatta e occupa poco spazio. Potrai cucinare per tutta la famiglia o per diversi ospiti. Ha un bellissimo display touch dove puoi anche selezionare manualmente la temperatura e impostare un timer.

Ci sono altre fantastiche caratteristiche di cui si potrebbe parlare ma il tempo stringe. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Hisense a soli 76 euro, invece che 119,90 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

