A quanto pare con la funzione “Quick Phrases” (Frasi rapide), gli utenti saranno in grado di saltare la frase chiave “Ehi, Google” per le interazioni più comuni.

“Frasi rapide” in arrivo

Secondo un rumor appena trapelato, l'imminente funzione “Frasi rapide” consentirà agli utenti di interagire con l'Assistente Google senza pronunciare “Ehi Google”. La feature – che funzionerà solo per le interazioni vocali più comuni, come eliminare un promemoria, una sveglia o un timer attivo – ha il nome in codice “guacamole” ed è stata individuata per la prima volta nell'aprile di quest'anno, quando una pagina di scorciatoie vocali è apparsa improvvisamente nelle impostazioni di Google Assistant di alcuni utenti.

Oltre alle frasi rapide, il prossimo aggiornamento della celebre app dovrebbe includere anche delle stringhe relative alle scorciatoie dinamiche: una volta implementata, l'assistente inizierà a suggerire in modo proattivo delle scorciatoie, in base all'utilizzo e al contesto dell'app. I nuovi suggerimenti dovrebbero essere visualizzati nella parte inferiore dell'interfaccia utente dell'assistente, proprio come i suggerimenti di azione esistenti; dopo aver tappato il link diretto mostrato nel chip dei suggerimenti, l'utente verrà reindirizzato alla pagina pertinente in un'app.

Entrambe queste feature dovrebbero essere implementate nel prossimo futuro sui più aggiornati telefoni Android; inoltre, pare che un'altra utile funzionalità arriverà nell'Assistente Google entro la fine dell'anno: la possibilità di spegnere il telefono con la voce. A differenza delle frasi rapide e delle scorciatoie dinamiche, tuttavia, la possibilità di spegnere il telefono utilizzando l'Assistente dovrebbe essere limitata ai dispositivi con Android 12.

