HDMI 2.1a: cos'è e quali sono le novità del nuovo standard

In occasione del CES 2022 l'HDMI Forum presenterà il nuovo standard HDMI 2.1a con diverse novità. All'interno di questa news andremo a scoprire quali sono le migliorie presenti all'interno del nuovo standard che, come vedremo, ruoteranno attorno a una nuova tecnologia pensata anche per migliorare l'HDR.

Scopriamo tutte le novità del nuovo standard HDMI 2.1a

Entrando nello specifico, l'HDMI 2.1a introdurrà il Source-Based Tone Mapping, o SBTM, ovvero una nuova aggiunta all'HDR che si permetterà ai dispositivi sorgente (smart TV, monitor, computer, set-top box, eccetera), di ottimizzare il contenuto mostrato a schermo rimuovendo anche la necessità di calibrare manualmente il proprio device per la corretta visualizzazione di contenuti in HDR. Secondo quanto comunicato dall'HDMI Forum, le aziende produttrici di set-top box, computer, smart TV e non solo, potranno aggiungere il supporto al nuovo HDMI 2.1.a tramite un semplice aggiornamento firmware, ma non è ancora chiaro quando questa transizione avverrà considerando che ad oggi non sono ancora disponibili i primi device HDMI 2.1a-ready.

Purtroppo, però, come viene sottolineato da TFTCentral, l'introduzione del nuovo standard HDMI 2.1a e delle nuove feature non sarà vincolante per le aziende produttrici: in altre parole, allo stesso modo di quanto avviene oggi con l'HDMI 2.1 e tutte le sue funzionalità, ogni azienda ha libera facoltà di supportarle o meno.

Nel momento in cui il nuovo standard sarà operativo, infatti, tutte le porte HDMI presenti all'interno dei nuovi device commercializzati saranno HDMI 2.1a, ma questo non significa che supporteranno l'SBTM o le altre feature. Per l'HDMI Forum questa libertà permette ai vari produttori di scegliere se integrare questa o quella feature: il problema è che l'utente finale, l'acquirente, dovrà controllare di volta in volta quale device offrirà pieno supporto alla funzionalità di cui si ha necessità.

Effettivamente, come sottolinea The Verge, l'obbiettivo principale dei nuovi standard dovrebbe essere quello di rendere più semplice la fase di acquisto evitando così che l'acquirente perda tempo a controllare la scheda tecnica di un nuovo device; purtroppo, a quanto pare, l'introduzione dell'HDMI 2.1a non correggerà questo aspetto dello standard.