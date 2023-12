HDD esterno Seagate da 4TB in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Attualmente è possibile acquistare l’hard disk esterno Seagate Expansion da 4 TB su Amazon a soli 105€, con uno sconto del 15%. Questa soluzione offre un’enorme capacità di archiviazione in un formato portatile, ideale per chi è sempre in movimento. La facilità d’uso è un punto di forza, grazie alla funzione di selezione e trascinamento che consente di caricare facilmente foto, brani musicali, video e documenti sull’unità.

Trai diversi punti di forza di questa unità d’archiviazione troviamo la compatibilità con computer Windows e Mac, garantendo un riconoscimento automatico per una configurazione rapida e senza complicazioni. La connessione plug-and-play tramite cavo USB 3.0 ad alta velocità rende l’hard disk immediatamente operativo senza la necessità di un alimentatore esterno.

L’unità portatile Expansion offre uno spazio di memorizzazione supplementare per liberare spazio sui computer, consentendo di gestire una vasta raccolta digitale. La sua compattezza la rende perfetta per gli spostamenti.

Un ulteriore vantaggio è la presenza dei servizi Rescue che offrono copertura in caso di danni o perdite di dati, fornendo una tranquillità extra. Si tratta di un’opportunità conveniente e affidabile per chi cerca una soluzione di archiviazione esterna di alta capacità. Non fartela scappare e acquista il Seagate Expansion da 4 TB ad un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.