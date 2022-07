HAYLOU PurFree, cuffie con conduzione ossea per musica sempre al top

Se non riesci a immaginare neppure un minuto della tua giornata senza i tuoi brani preferiti in riproduzione anche quando sei fuori casa, è forse il caso di prendere in considerazione il nuovo modello di cuffie a conduzione ossea HAYLOU PurFree BC01 disponibili a questo link di Amazon a un prezzo decisamente accattivante.

Uno dei punti di forza delle cuffie è la sua struttura in titanio che ti assicura sempre estrema resistenza alla torsione e agli stress meccanici: in poche parole, a un prezzo molto vantaggioso, le cuffie a conduzione ossea sono solide, resistenti, leggere e soprattutto ideali da indossare anche durante gli allenamenti più intensi senza temere di farle cadere per terra.

Le cuffie a conduzione ossea HAYLOU PurFree BC01 sbarcano su Amazon a un prezzo niente male

Rispetto alle classiche cuffie con diffusione a membrana, le cuffie a conduzione ossea assicurano una estrema qualità e precisione del suono mantenendo inalterate la forma d’onda e quindi garantendoti una perfetta equalizzazione: il risultato è un’esperienza di ascolto al top in qualsiasi situazione, con qualunque genere musicale, e soprattutto senza perdite di qualità dell’audio.

La trasmissione ossea, oltre a fornire una migliore esperienza di ascolto sfruttando la vibrazione del suono, offre anche diversi vantaggi tra cui: la possibilità di restare sempre vigili circa i rumori provenienti dall’esterno (banalmente i canali uditivi non sono ostacolati dalla presenza degli auricolari) e assicurano anche una migliore soluzione dal punto di vista igienico.

Nonostante il prezzo molto accattivante, questo modello di cuffie dispone di un modulo Bluetooth 5.2 che non solo fornisce un raggio di azione più ampio permettendoti di coprire una maggiore distanza dal telefono o dal dispositivo sorgente, ma offre una migliore trasmissione dei brani audio ad alta qualità e permette anche il passaggio diretto e senza interruzioni da un device all’altro grazie al pieno supporto dual device. Inoltre, il telaio è completamente impermeabile all’acqua (certificazione IP67), e ai liquidi in generale, ed è ideale per gli atleti che sono soliti allenarsi all’aria aperta; la struttura in titanio non subisce alcun tipo di degradazione al contatto con l’acqua e/o con il sudore.

Le cuffie HAYLOU PurFree BC01, inoltre, sono perfette per un ascolto lungo e prolungato senza temere di restare senza batteria proprio durante la riproduzione dei tuoi brani preferiti: la presenza di particolari componenti hardware e del modulo Bluetooth 5.2, infatti, assicurano fino a 8 ore di autonomia mentre il pieno supporto alla ricarica rapida (tramite caricatore magnetico) ti dà la possibilità di ascoltare 2 ore di musica a fronte di 10 minuti di carica.

Infine, ti ricordiamo che puoi acquistare le cuffie a conduzione ossea HAYLOU PurFree BC01 a questo link di Amazon con consegna rapida e senza costi di spedizione aggiuntivi con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.