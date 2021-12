Haylou by Xiaomi: uno smartwatch ASSURDO a 20€ (novità Amazon)

Hyalou è un brand parte dell’ecosistema Xiaomi, basta un giro su Google per verificare. Un peccato non approfittare dei suoi prodotti: autentiche chicche a prezzo contenuto. A sorpresa, arriva su Amazon il nuovo GST, eccezionale smartwatch completo sotto ogni punto di vista. In sconto lancio puoi portarlo a casa a 20,99€ appena. Spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne. Spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Haylou by Xiaomi: uno smartwatch pazzesco su Amazon

Un wearable bello, raffinato e curato nei dettagli. Un vero e proprio concentrato di tecnologia da polso, dotato di enorme display da 1,69”, inserito in cassa squadrata. In un attimo, verifichi notifiche, chiamate in arrivo, promemoria, sveglie e tutte le informazioni per le quali – normalmente – dovresti prendere lo smartphone.

Lascialo al polso mentre ti alleni: grazie ai diversi tipi di workout, potrai misurare con precisione le tue performance e poi scaricare tutti i dati all’interno dell’applicazione per Android e iOS. Infine, non trascurare quello che questo gioiellino può offrirti per monitorare la salute. A disposizione hai diverse feature dedicate, come il monitoraggio del battito cardiaco, il rilevamento della quantità di ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno.

Insomma, questo Haylou GST by Xiaomi è un ottimo smartwatch. Una novità che su Amazon puoi prendere a prezzo bassissimo, approfittando dello sconto del momento: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.