Havaianas, le infradito che durano UNA VITA intera (-42%)

Acquistare un paio di infradito sembra quasi un avvenimento stagionale, solitamente sai che quelle che acquisti a giugno finiranno nella spazzatura a fine agosto per un semplice motivo: finiscono sempre col rompersi. Fino ad ora ho avuto soltanto un paio in grado di durare 9 anni interi senza problemi e sai quali erano? Le Havaianas.

Super inflazionate se vuoi, ma queste infradito sono perfette: comode, resistenti e soprattutto non stancano il piede. Visto che per molti è impensabile spendere una cifra astronomica per questo tipo di calzature, ti faccio sapere che su Amazon sono in offerta con uno sconto del 42%. Prezzo finale? 17,50€ ma stai sicuro che non te ne pentirai. Aggiungile subito al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Havaianas: le infradito che ne valgono veramente la pena

Una volta che le provi non ne farai proprio a meno. Se cerchi delle infradito che siano robuste e solide, le Havaianas sono quelle che fanno al caso tuo. Ne esistono di mille modelli differenti ma oggi ti presento quelle più famose ossia quelle con logo Brasil.

Disponibili in svariati colori e svariati numeri, queste calzature sono l’emblema dell’estate e non ti preoccupare: una volta che arriverà l’autunno potrai metterle da parte e tirarle fuori il prossimo anno perché le troverai perfette.

Non scherzo quando dico che il mio primo paio è durato circa 9 anni. E se sei fan delle infradito che si sentono al piede in termini di “peso”, queste fanno proprio al caso tuo.

Non lasciarti scappare questa occasione, porta subito a casa le tue Havaianas a soli 17,50€ con lo sconto del 42% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.