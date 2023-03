Hasta El Cielo: come vedere la prima stagione in streaming

Hasta El Cielo è l’attesissima serie TV tratta dall’omonimo film spagnolo uscito nel 2020. Diretto da Daniel Calparsoro, ha ottenuto un enorme successo sia dalla critica che dal pubblico. Ecco perché molti fan, e non, aspettano con ansia l’uscita della prima stagione del suo sequel. Guardala in esclusiva con Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese.

Grazie a questa super offerta non solo hai tutto l’intrattenimento Sky TV, ma ottieni anche l’accesso a tutti i contenuti disponibili con Netflix in un unico posto. Tutto senza costi aggiunti. Niente male vero? Sbrigati però perché l’offerta potrebbe terminare in un attimo.

Hasta El Cielo: sinossi ufficiale e data di uscita

La prima stagione di Hasta El Cielo è in arrivo su Netflix domani, venerdì 17 marzo 2023. Si tratta di un’occasione unica per vedere se veramente la serie TV merita tanto quanto il film o anche di più. Ecco la sinossi ufficiale firmata Netflix:

Dopo la morte del marito, Sole decide che il modo migliore di prendersi cura del figlio è diventare una criminale… anche se ciò significa essere la rivale del proprio padre.Álvaro Rico (Elite), Asia Ortega (The Innocent) e Luis Tosar (I favoriti di Mida) recitano in questo frenetico sequel.Puoi assicurarti la prima visione esclusiva di questa serie TV con Sky

attivando il pacchetto Sky TV Netflix oggi in offerta a soli 19,90 euro al mese. Questa promozione ti permetterà di congelare il prezzo speciale per 18 mesi dalla data di attivazione.

Avrai accesso a tantissimi contenuti tra cui film, serie TV e show tra i più amati. Tutto senza limiti perché potrai anche accedere ai tuoi contenuti disponibili in Italia dall’estero. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea.

Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia. Ed è tutto legale e senza alcuna restrizione geografica.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.