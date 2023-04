Hasbro Trivial Edizione Famiglia: divertimento garantito a un prezzo MAI VISTO

Il gioco da tavolo Trivial Pursuit Edizione Famiglia è un gioco veloce a tema quiz per famiglie, dagli 8 anni in su. Questo rapido gioco include 400 carte con 2.400 domande divise su 2 mazzi di carte: uno per bambini e uno per adulti. Ogni mazzo include 6 categorie: geografia, intrattenimento, storia, sport e tempo libero, arte e letteratura e scienza e natura!