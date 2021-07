Huawei ha rilasciato ufficialmente il sistema HarmonyOS 2.0 all'inizio del mese scorso. Durante la presentazione, la compagnia cinese ha annunciato il piano di aggiornamento per il suddetto software, indicando che questo non solo supporterà gli ultimi modelli di punta del catalogo dell'azienda, ma coprirà anche un gran numero di modelli di fascia medio-alta e entry-level.

HarmonyOS: un'adozione da record in poco tempo

In effetti, i vecchi smartphone come il Mate 9 di cinque anni fa sono idonei per questo aggiornamento. Se ci pensate, qusto è il più grande aggiornamento di sempre nella storia di Huawei. Secondo recenti rapporti, da quando HarmonyOS 2.0 ha iniziato ad essere lanciato ufficialmente il 2 giugno, il software è ora disponibile per ben 69 dispositivi della società.

Inoltre, in un mese di implementazione di questo aggiornamento, oltre 25 milioni di utenti hanno adottato il suddetto sistema. Secondo Huawei, tale numero è ancora in aumento.

Secondo il piano ufficiale della società, nel terzo trimestre del 2021, Huawei Mate Xs, serie Mate 20, serie Nova 6/7/8 e Huawei MatePad vedranno arrivare il firmware di nuova generazione.

Nel quarto trimestre, tale catalogo si espanderà ulteriormente alla serie Smart Screen V 2021, alla gamma Smart Screen S e non solo. Riportiamo di seguito gli altri prodotti del brand che godranno di HarmonyOS: i telefoni della gamma Mate 20 X, la serie P30, il Mate X, l'Enjoy 20, il Maimang 9, il Tablet M6, l'Enjoy Tablet 2 e via dicendo.

Secondo Aurora Mobile, in soli 14 giorni HarmonyOS 2 ha ottenuto oltre 18 milioni di aggiornamenti. I dati di Aurora Mobile riguardano il periodo che va dal 2 giugno al 15 giugno.

Stando ai dati emersi, sembra che il 71,7% degli utenti che ha effettuato l'aggiornamento è di sesso maschile mentre il 28,3% è di sesso femminile. In termini di età, il 45,0% degli utenti di HarmonyOS ha un'età compresa tra i 16 e i 25 anni. Inoltre, il 30,7% degli utenti ha 26-35 anni mentre il 20,4% ha 35-46 anni. Ciò significa che circa il 96,9% degli utenti di HarmonyOS 2 ha meno di 46 anni.

