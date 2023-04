Hard Disk Seagate da 2TB per Xbox in offerta Amazon: tanto spazio per i tuoi giochi

Se hai una console Xbox e vuoi ampliare lo spazio per i tuoi giochi, non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: su Amazon puoi trovare il Seagate Game Drive per Xbox a 113,99 euro invece di 129,99. Risparmi il 12% e con la spedizione gratuita potresti riceverlo subito.

Seagate Game Drive: l’hard disk esterno per la tua Xbox

Seagate Game Drive per Xbox è un hard disk esterno da 2TB, progettato appositamente per le console Xbox. Ti permette di installare oltre 50 giochi e di portarli con te ovunque. Basta collegarlo alla porta USB della tua console e sei pronto a giocare.

Il drive è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e tutte le generazioni di Xbox One. Ha anche la certificazione ufficiale di Microsoft, che garantisce la massima qualità e affidabilità.

Inoltre, con la sua illuminazione LED RGB puoi creare un’atmosfera esclusiva per un design che si allinea a quello delle console della casa statunitense: il tuo hard disk diventerà in pratica un oggetto di design.

Non perdere altro tempo e ordina subito il tuo Seagate Game Drive per Xbox a un prezzo straordinario e preparati a installare decine di giochi.

