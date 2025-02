Hard Disk portatili da 1TB e 2 TB a meno di 100€: i migliori 6 scontati su Amazon

Hai deciso di acquistare uno storage di archiviazione portatile bello grande da 1 TB o 2 TB così da alleggerire il tuo computer? Vorresti però non fare spese folli? Allora dai un’occhiata questa nostra lista dei migliori Hard Disk portatili da 1TB e 2 TB a meno di 100 euro in offerta su Amazon.

Hard Disk portatili da 1TB e 2 TB a meno di 100€

Maxone si presenta con un design estremamente sottile e leggero con la bellezza di 1 TB a disposizione e l’interfaccia USB 3.0 retro compatibile con interfaccia 2.0 per trasferire file in modo rapido. Oggi è tuo a soli 52,99 euro.

UnionSine da 1 TB lo puoi avere a soli 55,89 euro. Ha un design resistente e abbastanza leggero ed è compatibile con PC, Macbook e diverse consolle di gioco. Ottima archiviazione ed è anche veloce.

Questo Hard Disk sempre da 1 TB e compatibile con più sistemi operativi e ha un fattore di forma da 2,5 pollici. È molto versatile e in confezione troverai diversi connettori USB per poterlo collegare a più device. Oggi lo puoi avere a soli 53 euro circa.

Uno dei migliori acquisti, Toshiba Canvio Basics Portable da 1 TB che puoi mettere nel tuo carrello soli 56 euro circa con lo sconto del 30%. In questo caso troviamo l’interfaccia USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti super veloci e un’ottima resistenza agli urti.

Un altro must è indubbiamente WD Elements Portable che in questa versione da 2 TB ti costa solo 79,88 euro. Un ottimo Hard Disk portatile esterno compatibile con i sistemi operativi Windows.

Seagate oggi è tuo a soli 98,89 euro in questa versione da 2 TB. Anche in questo caso un ottimo dispositivo che ti permetterà di trasferire file in modo veloce e che soprattutto gode di una capacità davvero enorme.

Come hai potuto notare ci sono davvero delle ottime offerte oggi che ti permetteranno di avere un Hard Disk portatile da 1 TB o addirittura da 2 TB a meno di 100 euro. Dunque non farti scappare queste occasioni. E ricordati anche che se sei un cliente Prime riceverai il tuo acquisto in pochissimi giorni senza pagare la spedizione. Dunque se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.