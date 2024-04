Hard Disk portatile da 4TB a PREZZO SHOCK solo su Amazon (-31%)

Hai deciso di acquistare uno storage di archiviazione portatile per tenere sempre a portata di mano i tuoi file e per alleggerire il tuo computer? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai ora su Amazon hai la possibilità di mettere nel tuo carrello questo Hard Disk portatile da 4TB a soli 111 euro, invece che 160,10 euro.

Non ci sono errori ma solo uno sconto del 31% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 49 euro sul totale. Avrai così a disposizione tantissimo spazio dove archiviare tutto quello che desideri. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Hard Disk portatile da 4TB a prezzo minuscolo

Questo Hard Disk portatile ha uno spazio di archiviazione da ben 4TB che quindi difficilmente riuscirai a esaurire in poco tempo. E grazie al suo design compatto e robusto lo puoi portare ovunque. Così avrai sempre i dati più importanti a portata di mano e puoi trasferirli da un posto all’altro in pochissimo tempo.

Code di un’interfaccia USB veloce e compatibile con tutti i computer che montano il sistema operativo Windows. Potrai anche usarlo su dispositivi con MacOS con la formattazione adeguata che potrai fare in modo semplice. E inoltre avrai in prova gratuita il software di backup WD SmartWare Pro.

Che sta aspettando dunque? A questo prezzo andrà a ruba. Perciò dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo Hard Disk portatile da 4TB a soli 111 euro, invece che 160,10 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.