Hard Disk esterno WD da 6 TB: sconto FOLLE del 51% su Amazon

L’hard disk esterno My Book di Western Digital è una soluzione affidabile per l’archiviazione dei tuoi file. Con una capacità di 6TB, questa unità di storage desktop offre un’enorme quantità di spazio per archiviare foto, video, musica e documenti. Inoltre, grazie allo sconto PAZZESCO del 51% su Amazon, oggi lo puoi acquistare al prezzo super competitivo di soli 129,99 euro.

Hard Disk esterno WD da 6 TB: non puoi trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più interessanti di questo hard disk esterno è la sua protezione tramite password e crittografia hardware integrata AES a 256 bit. Questo garantisce che i tuoi contenuti siano al sicuro e protetti da accessi non autorizzati. Inoltre, l’unità è perfettamente abbinata al software di backup, il che significa che puoi configurare il backup automatico per garantire che i tuoi file importanti non vadano persi.

L’unità WD da 6 TB è facile da utilizzare e già pronta all’uso con computer Mac e Windows. Puoi iniziare subito a trasferire file, salvare ricordi ed eseguire backup. Questo hard disk esterno è dotato di un cavo USB 3.0, che garantisce un’alta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, ed è compatibile anche con la porta USB 2.0. Inoltre, è formattato in exFAT per la compatibilità immediata con Windows e macOS. Tuttavia, potrebbe essere necessaria la riformattazione per altri sistemi operativi. Si prega di notare che la compatibilità può variare a seconda della configurazione hardware e del funzionamento dell’utente.

Questo hard disk esterno Western Digital è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 51%. Questa è un’offerta pazzesca che non dovresti lasciarti sfuggire se stai cercando una soluzione affidabile per l’archiviazione dei tuoi file. Con la capacità di 6TB, questo dispositivo è impossibile da battere al prezzo scontato di soli 129,99 euro. Corri a comprarlo prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.