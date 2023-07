Hard Disk Esterno Toshiba 1TB a soli 40€ su eBay

Prezzo fantastico su eBay per l’Hard Disk Esterno Toshiba 1TB Canvio Basics! Grazie a questa super offerta risparmi senza rinunciare alla qualità. Mettilo subito in carrello a soli 39,99 euro, invece di 59 euro. Si tratta di un’occasione unica se hai bisogno di maggiore spazio per i tuoi dispositivi o se pensi che a breve ne avrai veramente bisogno.

La consegna gratuita è garantita da eBay e hai anche la possibilità di finanziare questo ordine. Infatti, potrai pagare il tuo acquisto da soli 13,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Hard Disk Esterno 1TB Toshiba: capienza, velocità e sicurezza

Con l’Hard Disk Esterno Toshiba 1TB Canvio Basics ottieni uno storage extra per i tuoi dispositivi. Grazie alla sua tecnologia Plug & Play ti basta collegarlo per avere subito accesso ai contenuti o la possibilità di trasferirli sul disco mobile. Non hai bisogno di software di installazione. Autoalimentato, grazie alla tecnologia USB 3.0 è velocissimo sia in lettura che in scrittura.

Acquistalo ora a soli 39,99 euro, invece di 59 euro. Se vuoi puoi anche approfittare di un ottimo vantaggio che offre eBay. Selezionando PayPal come metodo di pagamento, ha la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.