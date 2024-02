Hard disk esterno Seagate 1TB: è un vero fulmine e bastano 69€

Il consigliatissimo hard disk esterno Seagate One Touch da 1TB è perfetto per salvare documenti, foto, video, software e backup liberando spazio sul tuo PC fisso o portatile. Rapidissimo in fase di lettura e scrittura dei dati, ti consente di lavorare senza problemi ovunque tu sia.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta termini: completa l’ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 32%, l’hard disk esterno potrà essere tuo con appena 69 euro invece di 102 euro.

Prezzo in picchiata per l’hard disk esterno Seagate da 1TB

Garantita la piena compatibilità con dispositivi Mac e Windows. Dopo aver collegato l’hard disk per mezzo della porta USB 3.0 sarai pronto per copiare in maniera estremamente veloce tutti i tuoi file. La memoria interna da ben 1TB rappresenta la soluzione ideale per pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili.

Ottima qualità costruttiva: l’elegante telaio in metallo spazzolato rende questo hard disk portatile un vero e proprio oggetto di design. Non è tutto: Seagate vuole viziarti con l’abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create ed un ulteriore abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography.

I modelli a disposizione stanno per terminare, ascolta l’istinto e metti nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno Seagate One Touch da 1TB: spenderai ulteriormente meno e lo riceverai a casa il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.