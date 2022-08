Hard disk esterno 6TB: a soli 178 euro è il MIGLIORE in assoluto

L’hard disk esterno Seagate Backup Plus da 6TB è uno strumento indispensabile per chiunque abbia la necessità di lavorare avendo al proprio servizio un’infinita quantità di memoria su cui salvare numerosi file, documenti, contenuti multimediali ed anche per pianificare backup giornalieri, settimanali e mensili.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 26%, l’hard disk esterno sarà tuo con appena 178 euro ed un risparmio pari a ben 62 euro.

Hard disk esterno Seagate Backup Plus da 6TB in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

L’hard disk portatile offerto da Seagate assicura la totale compatibilità con dispositivi Mac e Windows: potrai eventualmente installare il driver NTFS per Mac. Dopo aver collegato l’unità per mezzo delle 2 porte USB 3.0 frontali sarai pronto per copiare in maniera rapida tutti i tuoi file.

Lo storage interno da ben 6TB fornisce tutto lo spazio di cui avrai bisogno per poter pianificare backup in maniera automatizzata o manuale. A completa disposizione ci sarà anche un abbonamento di 2 mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography per divertirti con ore ed ore di montaggio video e fotografico. Non dimenticare poi i 2 Anni di Servizi Rescue, per recuperare in modo efficace i dati rimossi accidentalmente dalla memoria.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo hard disk esterno Seagate Backup Plus da 6TB: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai in breve tempo e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.