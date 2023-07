Hard Disk Esterno 5TB in ERRORE di PREZZO su Unieuro

Con meno di 100 euro oggi stesso riesci ad acquistare l’ottimo Hard Disk Esterno Seagate da 5TB. Approfitta subito di questo probabile errore di prezzo su Unieuro. Mettilo subito in carrello a soli 89,99 euro. Si tratta di un’occasione unica che non puoi farti scappare. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Come?

Semplice, selezionando PayPal come metodo di pagamento e attivando la funzione “Paga in 3 Rate“. Così facendo ti troverai a pagare un importo di soli 29,99 euro al mese, per tre mesi, senza interessi. La prima rata ti verrà addebitata al momento dell’acquisto. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Sbrigati perché questa offertona sta andando a ruba.

Hard Disk Esterno Seagate 5TB: la soluzione ai tuoi problemi di archiviazione

Il fantastico Hard Disk Esterno Seagate da 5TB è un’ottima soluzione se sei alla ricerca di uno storage da portare sempre con te, ma che abbia tanto spazio a disposizione. Inoltre, è spettacolare per ottenere uno spazio di archiviazione ulteriore da abbinare al tuo computer. Autoalimentato, non necessità di software per il funzionamento. Infatti, essendo Plug & Play, lo colleghi al tuo dispositivo e accedi da subito a tutti i dati contenuti e alla possibilità di trasferirne altri.

La scocca resistente garantisce una portabilità sicura ai tuoi dati. Ogni componentistica è stata selezionata per durare nel tempo, resistere agli urti e proteggere le informazioni contenute da cortocircuito, violazioni e tanto altro. Non perdere altro tempo. Acquista ora il tuo Seagate da 5TB a soli 89,99 euro. La consegna è gratuita e puoi pagare in 3 rate tasso zero da soli 29,99 euro al mese.

