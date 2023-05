Hard Disk esterno 4TB: lo usi per tutto, lo paghi pochissimo

Gli hard disk esterni sono dispositivi di archiviazione dati che si collegano al tuo PC, al tuo Mac o alla tua console di gioco tramite una porta USB. Ti permettono di avere a disposizione uno spazio aggiuntivo per conservare i tuoi file, le tue foto, i tuoi video, i tuoi giochi e molto altro. Sono utili quindi per fare il backup dei tuoi dati, per trasferire i tuoi file da un dispositivo all’altro o per espandere la memoria della tua console di ultima generazione.

Se stavi cercando una soluzione che sia al contempo veloce, affidabile e sicura ti segnaliamo questa fantastica offerta su Amazon dove puoi acquistare il WD My Passport da 4TB a soli 96,30 euro invece di 166. Con la spedizione Prime lo riceverai in tempo già domani.

Hard Disk esterno da 4TB: tantissimo spazio e tanta velocità

Il WD My Passport da 4TB è un hard disk esterno portatile che ti permette di conservare tutti i tuoi file, le tue foto, i tuoi video, i tuoi giochi e molto altro. Si collega al tuo PC o al tuo Mac tramite USB 3.0 e ti assicura una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Il suo design elegante e compatto viene esaltato da una finitura nera che si adatta a qualsiasi ambiente. È dotato di una tecnologia di protezione dei dati che previene la perdita dei tuoi file in caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione.

Inoltre si adatta a molteplici scopi: puoi usarlo per fare il backup dei tuoi documenti, per espandere la memoria della tua console di gioco, per trasferire i tuoi file da un dispositivo all’altro o semplicemente per avere a disposizione i tuoi contenuti preferiti.

Non perdere dunque l’occasione di acquistare questo fantastico e velocissimo hard disk esterno da 4TB a soli 96,30 euro invece di 166. L’offerta è valida ancora per poche ore.

