Hard disk esterno 4TB: bastano solo 111€ per questa BOMBA

L’hard disk esterno Seagate One Touch da 4TB è uno strumento indispensabile qualora avessi necessità di lavorare con numerosi dati e contenuti a cui avere accesso in ogni momento e specialmente in mobilità. Dispositivo affidabile e ben costruito che, allo stesso tempo, offre elevate velocità sia in scrittura e sia in lettura.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, merito di uno sconto pazzesco del 30%, l’hard disk esterno sarà tuo con circa 111 euro invece di 159 euro.

Torna in offerta l’hard disk esterno Seagate da 4TB

Garantita la piena compatibilità con dispositivi Mac e Windows. Dopo aver collegato l’hard disk per mezzo della porta USB 3.0 sarai pronto per copiare in maniera estremamente veloce tutti i tuoi file. La memoria interna da ben 4TB rappresenta la soluzione ideale per pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili.

Ottima qualità costruttiva: l’elegante telaio in metallo spazzolato rende questo hard disk portatile un vero e proprio oggetto di design. Non è tutto: Seagate vuole viziarti con l’abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create ed un ulteriore abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo hard disk esterno Seagate One Touch da 4TB: non solo risparmierai 48 euro ma lo riceverai con spedizione gratuita in breve tempo.

