Hard disk esterno 4TB a soli 112€: spazio e velocità a prezzo BOMBA

L’hard disk esterno Seagate One Touch da 4TB è uno strumento ben costruito ed affidabile che, allo stesso tempo, mette al tuo servizio una grande quantità di memoria su cui salvare documenti di lavoro, video, foto e backup, così da liberare spazio sul tuo pc fisso o portatile. Va poi sottolineata l’estrema velocità, sia in scrittura e sia in lettura, per svolgere ogni operazione in brevissimo tempo.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso 29%, l’hard disk esterno sarà tuo con poco più di 112 euro ed un risparmio di ben 47 euro.

Hard disk esterno Seagate One Touch da 4TB in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Garantita la piena compatibilità con dispositivi Mac e Windows. Dopo aver collegato l’hard disk per mezzo della porta USB 3.0 sarai pronto per copiare in maniera estremamente veloce tutti i tuoi file. La memoria interna da ben 4TB rappresenta la soluzione ideale per pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili.

Ottima qualità costruttiva: l’elegante telaio in metallo spazzolato rende questo hard disk portatile un vero e proprio oggetto di design. Non è tutto: Seagate vuole viziarti con l’abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create ed un ulteriore abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno Seagate One Touch da 4TB: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa subito e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.