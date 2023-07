Hard Disk Esterno 4TB a soli 79,99€ deve essere tuo: scopri come

Lo sai che oggi puoi acquistare un fantastico Hard Disk Esterno Seagate da 4TB a soli 79,99 euro? Vai su eBay e mettilo subito in carrello! Grazie a questa offertona puoi risparmiare un sacco di soldi e ottenere la migliore qualità disponibile in termini di archiviazione digitale. Compatto e leggero, lo porti sempre con te sapendo che ha una capacità incredibilmente elevata. Autoalimentato, devi solo collegarlo con il praticissimo cavo USB al dispositivo.

Essendo Plug & Play, non servono software per farlo funzionare. Il tuo computer lo riconosce automaticamente ed è subito pronto per trasferire contenuti a una velocità pazzesca. Devi solo selezionare e trascinare foto, brani musicali, video, documenti e tanto altro sull’unità portatile. Attendi il tempo necessario al trasferimento ed eccoli tutti disponibili, pronti per essere portati con te o come soluzione per salvare spazio sui tuoi dispositivi.

Hard Disk Esterno 4TB Seagate: l’eccellenza a un prezzo stracciato

Scegli il fantastico Hard Disk Esterno Seagate 4TB se hai bisogno di uno spazio di memoria aggiuntivo per il tuo personal computer, che sia desktop o laptop. Il suo design lo rende facilmente trasportabile per avere sempre con te i file importanti. Riponilo in borsa o mettilo in tasca. Grazie a questo dispositivo puoi memorizzare un’enorme raccolta digitale. Inoltre, puoi anche accedere ai servizi Rescue per evitare perdite di dati e costi di recupero.

Mettilo subito nel carrello a soli 79,99 euro. Con eBay non solo hai la consegna gratuita, ma selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.