Hard disk esterno 3TB: l'AFFARE del giorno con appena 108€

L’hard disk esterno ‎Western Digital Elements da 3TB offre una quantità di memoria interna che, ad un prezzo così basso, è difficile rintracciare su unità proposte dalla concorrenza. Da evidenziare sicuramente l’elevata velocità in fase di lavoro e l’ottima qualità costruttiva, che conferisce solidità e resistenza all’apparecchio.

Un’occasione di cui approfittare adesso, l’offerta scadrà a breve: completa il tuo acquisto su Amazon e, merito di un gradito sconto del 26%, l’hard disk portatile sarà tuo con poco più di 108 euro invece di 146 euro.

Prezzo in picchiata per l’hard disk esterno ‎WD da 3TB

Il dispositivo non ha bisogno di configurazioni: sarà sufficiente collegarlo a PC o laptop per iniziare da subito a copiare i tuoi file, documenti e contenuti multimediali sulla memoria interna da 3TB. Massima velocità in fase di trasferimento dei dati, grazie alla porta USB 3.0 perfettamente compatibile anche con lo standard 2.0.

L’hard disk esterno portatile Western Digital Elements risulta estremamente compatto e leggero, con dimensioni pari ad 11,1 x 8,2 x 2,1 cm ed un peso di appena 230 grammi. Il supporto ideale per liberare spazio sul tuo computer e pianificare operazioni di backup. Non manca davvero nulla.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno ‎Western Digital Elements da 3TB: oltre a risparmiare 39 euro, arriverà a casa in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.