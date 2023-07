Hard Disk Esterno 2TB Toshiba a soli 50€ su eBay, ULTIMI PEZZI

Meglio non lasciarti scappare questa super offerta che trovi solo su eBay. Acquista un Hard Disk Esterno da 2TB di Toshiba a soli 49,99 euro. Si tratta di un prezzo mai visto prima. Ma devi sbrigarti perché sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili e sta andando letteralmente a ruba. La versione in promozione è la Canvio Basics dotata di una tecnologia avanzata per il trasferimento dati.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo con eBay con spedizione veloce entro 3 giorni dall’ordine. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 16,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Hard Disk Esterno 2TB Toshiba: uno SPETTACOLO a soli 49,99€

Grazie all’ottimo e pratico Hard Disk Esterno da 2TB di Toshiba hai uno storage in più da utilizzare con qualsiasi dispositivo per aumentarne la capacità di archiviazione. Con 2TB di spazio hai davvero tantissimo a disposizione per archiviare tutto ciò che vuoi senza difficoltà né pericoli. Infatti, questo dispositivo è stato realizzato per resistere a urti, alte temperature e sovratensione.

Acquistalo subito a soli 49,99 euro! Sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

