Hard disk esterno 1TB: questo è IMPERDIBILE a poco più di 50€

Il consigliatissimo hard disk esterno UnionSine mette al tuo servizio uno spazio interno pari ad 1TB per salvare in un lampo migliaia di dati e contenuti multimediali di elevate dimensioni, che potrai utilizzare su qualunque pc fisso o portatile. Un prodotto veloce e resistente che, in questa fascia di mercato, sa bene come farsi apprezzare.

La promozione è ormai alle battute finali, non perdere quest’opportunità: metti a segno il colpaccio su Amazon e, merito di un gradito sconto del 5%, l’hard disk esterno UnionSine da 1TB sarà tuo ad un prezzo di circa 53 euro.

Torna in offerta l’hard disk esterno UnionSine da 1TB

Questo ottimo hard disk è compatibile con tutti i più diffusi sistemi operativi. Costruzione di buona fattura: dimensioni e peso contenuti, oltre agli angoli arrotondati, ne facilitano di gran lunga il trasporto riducendo l’ingombro al minimo. 1TB di memoria interna è più che sufficiente per accogliere tutto ciò che ti serve.

Non solo documenti e progetti di lavoro ma anche film, serie tv e giochi a volontà per il tuo intrattenimento. Dimentica ogni calo di performance: la porta USB 3.0 che troviamo sull’hard disk portatile assicura una velocità di lettura fino a 120 MB/s ed velocità di scrittura fino a 103 MB/s.

Le scorte disponibili stanno già finendo, non pensarci troppo ed aggiungi al carrello il tuo nuovo hard disk esterno UnionSine da 1TB a prezzo stracciato: arriverà a casa in tempi record e senza spese di consegna.