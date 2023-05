Hard disk esterno 1TB: oggi lo porti a casa con soli 48€, è una BOMBA

L’hard disk esterno UnionSine è la scelta ideale per avere a disposizione una memoria interna di 1TB a prezzo stracciato. Sarai in grado di salvare numerosi dati e contenuti multimediali ad alta risoluzione che, grazie alla compatibilità di questo apparecchio con qualsiasi PC fisso o laptop, potrai utilizzare ovunque. L’elevata velocità in fase di scrittura e lettura dei file permette di lavorare senza alcun rallentamento o interruzione: un prodotto performante ed affidabile.

Ascolta l’istinto, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 14%, l’hard disk esterno sarà tuo con circa 48 euro invece di 56 euro.

Prezzo bassissimo per l’hard disk esterno UnionSine

Questo ottimo hard disk è compatibile con tutti i più diffusi sistemi operativi. Costruzione di buona fattura: dimensioni e peso contenuti, oltre agli angoli arrotondati, ne facilitano di gran lunga il trasporto riducendo l’ingombro al minimo. 1TB di memoria interna è più che sufficiente per accogliere tutto ciò che ti serve.

Non solo documenti e progetti di lavoro ma anche film, serie tv e giochi a volontà per il tuo intrattenimento. Dimentica ogni calo di performance: la porta USB 3.0 che troviamo sull’hard disk portatile assicura una velocità di lettura fino a 120 MB/s ed velocità di scrittura fino a 103 MB/s.

Cogli al volo l’opportunità e metti nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno UnionSine da 1TB: approfitta della promozione speciale per pagarlo ulteriormente meno, oltre a godere della consegna veloce e gratuita direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.