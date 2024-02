L'Halving di Bitcoin è dietro l'angolo: ecco perché dovresti scegliere eToro

Da alcune settimane hai iniziato a interessarti del mondo delle criptovalute e, giocoforza, sei venuto a conoscenza dell’halving di Bitcoin, uno degli eventi più attesi di quest’anno in questo settore. Dopo aver letto numerosi articoli al riguardo, hai scelto di compiere il grande passo, cioè iscriverti a una piattaforma di trading. È corretto?

Se le cose stanno effettivamente così, ti suggeriamo di scegliere eToro, il broker online più famoso e affidabile in Italia, nonché il più facile da usare. L’iscrizione è gratuita.

Perché scegliere eToro prima dell’halving del bitcoin

I principali esperti del settore sono concordi nel ritenere questo come il momento ideale per entrare nel mondo delle criptovalute, come d’altronde suggerisce il ciclo quadriennale dell’halving di Bitcoin (evento che si verifica appunto una volta ogni quattro anni, in concomitanza con il quale si registra un aumento di prezzo della criptovaluta).

Ma perché scegliere eToro anziché un’altra piattaforma? Questi sono i motivi più importanti:

gli utenti possono acquistare e vendere più di 70 criptovalute;

commissioni fisse trasparenti dell’1%

compravendita in totale sicurezza grazie a protocolli avanzati (incluso il cold storage gratuito)

migliore piattaforma di social trading secondo Forbes Advisor nel 2023

piattaforma affidabile che opera nel trading di criptovalute dal 2013

i dati personali degli utenti non vengono condivisi

Detto questo, l’iscrizione alla piattaforma eToro è gratuita. All’inizio gli utenti possono sperimentare varie strategie senza correre rischi grazie al conto demo gratuito, con un importo di 100 mila dollari virtuali. In più, la funzionalità CopyTrader consente di copiare le strategie dei migliori trader presenti all’interno della community di trader.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.