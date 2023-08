Hai un iPhone? Questi 5 accessori ECONOMICI sono da avere (da 5,99€ a 20€)

Se possiedi un iPhone, devi assolutamente scoprire questi 5 accessori economici, che su Amazon trovi a partire da 5,99€ appena. Sono tutti particolari e – soprattutto – sono uno più utile dell’altro. Dai subito un’occhiata e completa i tuoi ordini: godi di spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Queste geniali protezioni si occuperanno di evitare che la polvere entri nel tuo smartphone, passando per la porta di ricarica e gli speaker. Facili da applicare, permetteranno al tuo dispositivo di durare molto più a lungo. Prendi il kit con un sacco di pezzi a 5,99€ appena.

Con un dispositivo come questo, potrai non solo leggere memorie SD e microSD, avrai anche modo di svuotare rapidamente la memoria del tuo smartphone, scaricando foto, video e file all’interno di supporti esterni. Praticissimo da utilizzare, è un accessorio geniale: non dovrai più affidarti al cloud oppure collegare il device al PC. Prendilo a 10,99€ soltanto.

Un’altra genialata da collegare al tuo smartphone è proprio questo accessorio. Lo inserisci e immediatamente ottieni una porta USB alla quale collegare mouse, tastiere, memorie esterne, hard disk e altre periferiche. Proprio come se fosse un vero e proprio PC! Prendilo a 13,99€ appena.

Con questa custodia impermeabile, non solo vai al mare in serenità – perché il tuo dispositivo sarà ben protetto – potrai anche sfruttarlo per fare foto e video in acqua! Non ci sarà contatto, ma tu non dovrai rinunciare a ricordi particolarissimi. Grazie alla comoda tracolla, il trasporto è ancora più semplice. Spunta il coupon in pagina e portalo a casa 12,59€ soltanto.

Per finire, questo spettacolare stabilizzatore ti permetterà di migliorare tantissimo la qualità di foto e video realizzati con il tuo dispositivo. Lo monti sullo smartphone e ottieni subito una migliore impugnatura e anche un otturatore per scattare proprio come se fosse la classica macchina fotografica. Accaparratelo a 19,99€ appena.

Visto quanto cose interessanti ci sono su Amazon, da abbinare al tuo iPhone? Accessori super economici, uno più interessante dell’altro, che ricevi anche con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.