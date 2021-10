Hai un iPhone? DEVI avere questi 3 gadget a meno di 10€

Se possiedi un iPhone sono sicura che non vedi l'ora di sfruttarlo nel miglior modo possibile. Ci sono un sacco di accessori per farlo, molti però sono parecchio costosi. Fortunatamente, scavando un po' nei meandri di Amazon è sempre possibile fare degli affari: dai uno sguardo a queste chicche, costano tutte meno di 10€.

iPhone: 3 gadget economici da avere assolutamente

Il primo, ti aprirà a un mondo di possibilità. Si tratta di un adattatore, che – una volta inserito nella porta Lightning – ti permetterà di aggiungere un vero e proprio ingresso USB al tuo dispositivo. Potrai quindi collegare un sacco di periferiche esterne: mouse, chiavette, memorie esterne di vario tipo, fotocamere e non solo. Il bello è che lo porti a casa a prezzo ridicolo: appena 10,99€. Lo so, è 0,99€ oltre il budget, ma ne vale assolutamente la pena!

Il secondo dispositivo è un cavo per il tuo device, ma non uno qualsiasi. Realizzato in robusta corda di nylon è lungo ben 3 metri: perfetto per quando ti serve mettere in carica il dispositivo, ma hai necessità di usarlo. Lo porti a casa a 8,99€ appena.

Il terzo gadget è fondamentale se hai un modello di melafonino recente. Si tratta di un ottimo sistema di ricarica rapida senza fili. Appoggi il tuo device – oppure gli AirPods – e loro si ricaricheranno. Quando servirà usarli, basterà prenderli e poi riporli perché ricomincino a ricaricare. Lo porti a casa a 8,99€ appena adesso.

Visto? Con queste chicche economiche, porti a casa a eccellenti accessori per il tuo iPhone, direttamente da Amazon e con spedizioni rapide e gratis.