I proprietari di iPhone 11 desiderano passare alla serie iPhone 13; questo è quanto emerso da un recente sondaggio condotto online.

I proprietari di iPhone 11 vogliono passare ad iPhone 13, ecco perché

Di fatto, le nuove ricerche suggeriscono che i possessori di iPhone 11 sono in cima alla lista di coloro che vorrebbero mettere le mani su uno dei nuovi device annunciati da Apple. L'analisi è stata eseguita raccogliendo e studiando i dati su decine di migliaia di permute di melafonini nelle ultime due settimane.

La società dietro la ricerca chiamata SellCell offre un blocco del prezzo pre-lancio che consente di ottenere un prezzo di permuta immune alla riduzione dei prezzi a seguito del rilascio di un modello più recente. Il vecchio telefono può quindi essere inviato a SellCell dopo che i clienti hanno ricevuto il nuovo.

Come possiamo vedere dal grafico pubblicato sotto, l'iPhone 11 è in cima alla classifica con il 18% dell'importo totale delle permute effettuate nelle ultime due settimane (dal 27 agosto al 10 settembre).

Il motivo è che il device è disponibile da due anni (è stato annunciato a settembre 2019). Ciò significa che i contratti di telefonia mobile di 24 mesi, che sono abbastanza comuni al giorno d'oggi, stanno giungendo al termine, causando così il picco delle permute di tale dispositivo.

L'iPhone XR non è molto indietro con una cifra del 14%. Con telefoni aggiornati in media ogni tre o quattro anni al momento, questa non è una sorpresa. Dopotutto, l'XR è stato presentato nel 2018.

Ciò che sorprende, tuttavia, è che l'iPhone 12 Pro Max viene scambiato quasi quanto l'iPhone XR. Si colloca al terzo posto nella tabella con una percentuale di permuta del 14%.

SellCell pensa che questo sia dovuto al fatto che l'iPhone 12 Pro Max ha momentaneamente recuperato parte del suo valore di rivendita perso. L'implicazione di ciò è che i possessori del super melafonino si stanno sbarazzando dei loro dispositivi a causa del valore di rivendita innaturalmente alto, che diminuirà ancora una volta dopo il debutto sul mercato della serie iPhone 13.

In uno studio separato, CIRP ha intervistato 2.000 proprietari di smartphone negli Stati Uniti per scoprire cosa fanno con i loro vecchi telefoni. A causa dei valori di rivendita medi più elevati, i proprietari di iPhone erano più propensi a vendere o scambiare i propri dispositivi, mentre i proprietari di Android avevano maggiori probabilità di mantenere i propri terminali come gadget secondari e/o muletti. È stato anche riscontrato che gli i possessori di iDevice hanno maggiori probabilità di dare il loro vecchio telefono a un familiare o un amico rispetto agli utenti Android: curioso.

