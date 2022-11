Hai un decoder per il digitale terrestre? Il TRUCCO per renderlo smart

Hai già comprato il decoder per il digitale terrestre? Ti sei accorto che, con ogni probabilità, da qualche parte c’è una porta USB? Bene, non è da escludere che il tuo dispositivo possa diventare smart, applicando un piccolo trucco. Verifica se sulla confezione, da qualche parte, compare la dicitura relativa al “WiFi”: se è presente, allora ne hai certezza. La periferica che hai in casa può essere connessa a Internet e darti la possibilità di accedere a funzionalità aggiuntive come la visione di YouTube, informazioni sul meteo e news e aggiornamenti software in tempo reale (dipende dai modelli).

Come fare? Beh, ho deciso di raccontarti di questa piccola astuzia proprio oggi non a caso. Infatti, mi sono accorta che su Amazon è in sconto l’antenna WiFi pensata proprio per questo scopo: è tutto quello che ti serve per trasformare il tuo dispositivo. Basta completare l’ordine al volo per prenderla adesso a 9€ circa appena, approfittando anche di spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Una volta che l’accessorio sarà a casa, gli step saranno semplicissimi:

collega l’antenna all’ingresso USB del tuo dispositivo;

accedi al menu (seguendo le istruzioni pensate per il tuo modello) ed effettua il collegamento a Internet, direttamente al tuo router di casa;

divertiti ad esplorare le nuove funzionalità che avrai ottenuto.

Insomma, con un prezzo così basso, vale la pena rendere smart il proprio decoder, se questo è predisposto. Controlla se il tuo modello è compatibile e completa l’ordine al volo per prendere questa ottima antenna WiFi a 9€ circa appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.