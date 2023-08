Hai un Apple Watch? Allora devi prendere questa GENIALATA da 13€

Chi possiede un Apple Watch conosce bene il suo potenziale. Non un semplice smartwatch, ma un wearable che diventa l’estensione al polso del tuo iPhone. Un assistente digitale così potente, che durante il giorno rischi di utilizzarlo tantissimo e – quindi – la sua batteria potrebbe non farcela ad arrivare a sera. Cosa fare, se sei in giro e serve ricaricarlo?

Le possibilità sono 3: usi un ingombrante powerbank, cerchi una presa elettrica e usi il caricatore (che hai preventivamente portato con te) oppure usi questo gadget geniale. Si tratta di un accessorio super compatto, compatibile praticamente con tutti i modelli in circolazione, che potrai attaccare alle chiavi. All’occorrenza, funzionerà come micro powerbank, con integrato già il supporto di ricarica: zero ingombro! Inoltre, il dispositivo puoi ricaricarlo in contemporanea al tuo smartwatch: un solo cavo, due ricariche. In questo modo, al mattino basterà staccarlo e sarà sempre pronto all’uso.

Approfitta dell’eccezionale prezzo offerta disponibile su Amazon e prendilo a 13€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Non la classica batteria portatile, ma un prodotto super compatto e facile da trasportare. La possibilità di ricaricarlo insieme al tuo wearable ti permette di ottimizzare anche il momento della ricarica.

Molto bello sotto il punto estetico, potrai abbinarlo alle tue chiavi: sarà sempre pronto all’uso e non rimarrai senza il tuo Apple Watch a metà giornata! Completa l’ordine al volo per averlo a 13€ circa appena da Amazon, le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

