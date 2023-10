Hai meno di 30 anni? Il canone di Conto Sella Start per te è gratis

Se sei un giovane under 30 alla ricerca di un conto corrente che semplifichi la gestione delle tue finanze quotidiane, il Conto Sella Start è ciò che fa per te. Banca Sella ha appena lanciato una promozione che ti permette di avere canone mensile gratuito fino al compimento del tuo 30 esimo compleanno. Un vantaggio significativo che ti consente di usufruire di tutti i servizi della piattaforma senza alcun costo aggiuntivo.

Tutti i vantaggi di Conto Sella Start

Ma cos’è che rende il Conto Sella Start così interessante? Ecco alcune delle sue principali caratteristiche:

L’applicazione mobile Sella ti offre il controllo totale delle tue finanze, permettendoti di monitorare le tue spese in tempo reale. Questa funzione ti aiuterà a tenere traccia delle tue spese e a pianificare il tuo bilancio in modo più efficace L’interfaccia intuitiva dell’app Sella ti consente di effettuare facilmente bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini e molte altre operazioni con un solo tocco Con Sella Start, i prelievi sono gratuiti e illimitati presso gli ATM Sella, così come i bonifici in Italia e nei Paesi SEE Questo conto digitale offre anche funzionalità avanzate come un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese e la possibilità di collegare il tuo conto a quelli di altri clienti Sella Aprire un Conto Sella Start è semplice: ti serviranno il tuo Codice Fiscale, documento d’identità, telefono cellulare e accesso all’indirizzo di posta elettronica

Per usufruire del canone gratuito non devi far altro che richiedere l’apertura di un Conto Sella Start entro il 31 dicembre 2023. Il Conto Sella Start è una soluzione ideale per i giovani che cercano un conto corrente digitale semplice, intuitivo e gratuito. Con un’applicazione mobile all’avanguardia e una serie di funzionalità avanzate, questo conto ti aiuterà a gestire al meglio le tue finanze quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.