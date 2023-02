Hai amato la serie TV, ora scopri il gioco: The Last of Us è in offerta

La serie TV di The Last of Us, in onda su Sky e NOW, ha raggiunto una popolarità ben superiore alle aspettative. Anche chi non ha mai giocato il videogioco originale è rimasto catturato dalla produzione HBO e coloro che invece conoscevano l’opera originale hanno sicuramente voglia di tornare nel mondo post-apocalittico di Joel ed Ellie.

Ecco allora che Amazon offre la perfetta occasione perché puoi acquistare sia The Last of Us Remastered, compatibile con PS4 e PS5, a soli 18 euro, sia il recente remake per PlayStation 5 a 55 euro. La scelta è tua.

Quale edizione di The Last of Us acquistare: scopri il gioco che ha dato vita alla serie TV

The Last of Us Remastered non è altro che il gioco originale per PlayStation 3 ripubblicato su PlayStation 4 con risoluzione Full HD e grafica leggermente migliorata. Il titolo è perfettamente identico alla prima edizione, fatta eccezione per le migliore tecniche, e ti permette di vivere in prima persona l’esperienza originale del gioco di Naughty Dog. In offerta puoi averlo a 18 euro.

The Last of Us Part I è invece il remake per PlayStation 5 pubblicato di recente. Include la storia originale con motore grafico rinnovato per adattarsi alla potenza della nuova console, una serie di migliorie sul gameplay e anche qualche contenuto inedito. Il costo in offerta eccezionale è di 55 euro.

Se poi preferisci portarti a casa il pacchetto completo puoi acquistare anche The Last of Us Part II, il sequel di tutte le vicende che vedrai in questa prima stagione e su cui si incentrerà la seconda stagione già confermata.

