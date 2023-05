Hades PS5: un'esperienza epica ad un prezzo super scontato

Hades, il celebre gioco action-roguelike sviluppato da Supergiant Games, ha conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo grazie alla sua combinazione di gameplay avvincente, narrazione coinvolgente e stile visivo unico. E se stavi aspettando il momento giusto per immergerti in questa straordinaria avventura, non cercare oltre: Hades per PS5 è ora disponibile con un super sconto del 32% su Amazon, offrendoti l’opportunità di vivere una delle migliori esperienze di gioco degli ultimi anni a un prezzo incredibile di soli 20,98 euro.

Hades PS5: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Questa edizione fisica di Hades per PS5 offre non solo l’accesso al gioco stesso, ma anche una serie di contenuti bonus che renderanno l’esperienza ancora più memorabile. Uno dei regali inclusi è un codice per il download della colonna sonora originale di Hades, composta da Darren Korb. Con due ore e mezza di musica adrenalinica, creata appositamente per il gioco, potrai immergerti completamente nell’atmosfera unica di Hades, accompagnando le tue imprese nell’Oltretomba con una colonna sonora epica.

Ma non è tutto: questa edizione fisica di Hades per PS5 include anche un libretto di 32 pagine a colori con il compendio dei personaggi. Le illustrazioni di Jen Zee sono semplicemente stupefacenti e offrono un’occhiata approfondita al variopinto cast di dèi, fantasmi e mostri che popolano il mondo di Hades. Ogni pagina presenta dettagli straordinari e descrizioni coinvolgenti dei personaggi, consentendoti di esplorare ulteriormente la ricca mitologia del gioco e di conoscere meglio i tuoi avversari e alleati nel corso del tuo viaggio nell’Oltretomba.

Oltre ai contenuti bonus, Hades offre una grande esperienza di gioco. Affronta il ruolo di Zagreus, figlio di Ade, in un viaggio per sfuggire all’oscurità del regno dei morti e raggiungere il Monte Olimpo. Combatti attraverso dungeon generati proceduralmente, affronta potenti boss, scopri nuovi potenziamenti e interagisci con gli dei dell’Olimpo, ognuno dei quali offre abilità uniche per aiutarti nella tua fuga. La trama avvincente e la narrazione coinvolgente ti terranno incollato allo schermo, mentre affronti sfide sempre nuove e scopri segreti nascosti.

L’edizione per PS5 di Hades offre anche miglioramenti visivi e prestazionali grazie alla potenza della console di nuova generazione. Grazie alla risoluzione migliorata e al supporto per l’HDR, il mondo di Hades prende vita con dettagli mozzafiato e colori vibranti. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 32% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 20,98 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano completamente.

