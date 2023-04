Hades PS5: il gioco che non ti aspettavi in super sconto su Amazon

Hades è uno dei giochi di ruolo più amati e premiati degli ultimi anni, che ha appena raggiunto la sua edizione fisica per la console PS5. Attualmente, questa edizione è disponibile su Amazon con uno sconto del 32%. Questo titolo sviluppato da Supergiant Games ti trasporterà nell’antica Grecia, dove impersonerai Zagreus, il figlio del dio degli Inferi, nel tentativo di fuggire dal regno dei morti. Approfitta subito di questa offerta e immergiti in un nuovo emozionante gameplay ad un prezzo ridicolo di soli 20,98 euro.

Hades PS5: tutti lo vogliono a questo prezzo

L’edizione fisica di Hades per PS5 include numerosi bonus. In primo luogo, un codice per il download della colonna sonora originale del gioco, composta da Darren Korb, uno dei più apprezzati compositori di musica per videogiochi. La colonna sonora è composta da due ore e mezza di musica adrenalinica, che accompagna perfettamente l’azione frenetica e gli intensi combattimenti del gioco.

Inoltre, troverai anche un libretto di 32 pagine a colori che presenta il cast di personaggi di Hades. Le illustrazioni di Jen Zee, che hanno ricevuto molti elogi, accompagnano la presentazione del variopinto cast di dèi, fantasmi e mostri del gioco. Questo libretto ti permetterà di approfondire la conoscenza dei personaggi e delle loro storie, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e appagante.

Ma cosa rende così speciale Hades? In primo luogo, il gameplay. Il titolo combina abilmente elementi di gioco di ruolo e azione in un’esperienza estremamente divertente e coinvolgente. I combattimenti sono veloci, frenetici e soddisfacenti, e l’uso di diverse armi, abilità e potenziamenti ti permetterà di affrontare ogni sfida con diverse strategie.

In secondo luogo, la storia. Hades è una delle storie più coinvolgenti e ben scritte che abbiamo visto nei videogiochi degli ultimi anni. La trama si sviluppa attraverso dialoghi intensi e ben scritti tra i personaggi, e la storia si evolve con ogni nuova corsa del giocatore attraverso l’Inferno.

Infine, la presentazione. Hades è uno dei titoli più belli degli ultimi anni. Lo stile grafico unico e i colori vivaci creano un’atmosfera mozzafiato, che ti trasporterà in un mondo mitologico e fantastico.

In conclusione, Hades per PS5 è un must per tutti i fan dei giochi di ruolo e di azione. Con uno sconto del 32% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere. Acquistalo subito ad un prezzo competitivo di soli 20,98 euro, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

