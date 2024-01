Guida in sicurezza con la Dash Cam al MINIMO STORICO

Hai mai desiderato avere una dash cam per proteggere la tua auto e te stesso in caso di incidente? Da oggi potrai farlo, perché il modello “170 DEGREE/M500” scende al prezzo più basso di sempre su Amazon, arrivando a costare solo 105,88€ al posto dei classici 140,18€!

Tutte le caratteristiche della dash cam 170 DEGREE/M500

Grazie alla risoluzione Full HD 1080p, questa dash cam cattura immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando una registrazione visivamente accurata dei tuoi viaggi. L’ampio angolo di visione a 170 gradi permette di registrare ogni dettaglio dell’ambiente circostante dell’auto, fornendo una visione panoramica completa e dettagliata della strada.

La registrazione in loop assicura una registrazione continua sovrapponendo automaticamente le registrazioni più vecchie, garantendo che non perderai mai importanti momenti durante i tuoi viaggi. Per non parlare del G-sensor integrato che rileva collisioni e vibrazioni, attivando automaticamente il salvataggio delle registrazioni in situazioni di emergenza, fornendo così una documentazione preziosa in caso di incidenti.

Dotata di un display LCD da 2 pollici, la dash cam offre la possibilità di visualizzare le registrazioni in tempo reale e di configurare facilmente le varie funzioni. Il display LCD ti consente controllare ciò che sta accadendo intorno alla tua auto. Questo può essere utile per assicurarti che la dash cam sia correttamente configurata e per verificare che le registrazioni siano di qualità soddisfacente. Compatibile con dispositivi Android e iOS, l’app dedicata semplifica il processo di visualizzazione, download e condivisione delle registrazioni direttamente sullo smartphone, rendendo l’esperienza utente ancora più conveniente e accessibile

La dash cam 170 DEGREE/M500 è la soluzione ideale per chi desidera guidare in sicurezza. Con le sue funzionalità avanzate, può aiutarti a proteggere te stesso, la tua auto e altri utenti della strada. Pagala solo 105,88€: il prezzo più basso mai raggiunto!

