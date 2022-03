Guerra in Ucraina: con Amazon puoi donare e aiutare in sicurezza

Sono in tanti a voler sostenere, anche economicamente, il popolo travolto dalla guerra in Ucraina. Fare una donazione è certamente un'ottima idea, ma spesso sorge il dubbio: dove farla? A chi? Come fare in totale sicurezza? Per questo motivo, c'è rischio che qualcuno desista.

In questo senso, Amazon si è attivata per permettere di effettuare donazioni direttamente attraverso il portale di e-commerce. Puoi farle in favore della “Croce Rossa Italiana” oppure di “Save The Children”. Ecco come.

Guerra in Ucraina: come donare tramite Amazon

Un modo semplicissimo, ma efficace per aiutare e dare una mano, ciascuno attraverso i propri mezzi. Il fatto di potersi affidare ad Amazon ti offre la sicurezza di stare usando il canale giusto.

Tutto quello che devi fare per partecipare anche tu alla raccolta fondi è collegarti alla pagina ufficiale dedicata all'evento, mentre sei loggiato con il tuo account, e scegliere a chi donare fra “Croce Rossa Italiana” e “Save The Children”.

Ecco i programmi di azione di “Croce Rossa Italiana“:

La Croce Rossa Italiana lavora in stretta collaborazione con la Croce Rossa Ucraina e con le Società Nazionali di Croce Rossa dei paesi confinanti e si focalizzerà sulle seguenti azioni: Assistenza integrata e supporto psicosociale in Ucraina: distribuzione di beni essenziali, supporto sociosanitario e psicosociale.

Supporto ai bisogni primari, incluso sistemazione nei paesi vicini: distribuzione di coperte, tende, prodotti per l’igiene personale e per la cucina, oltre che voucher affinché le famiglie possano provvedere ai loro bisogni.

Sostegno alla gestione del volontariato nei paesi confinanti: le

Società Nazionali di Croce Rossa dei paesi confinanti stanno chiedendo supporto per aiutare i profughi, confidando su numerose persone che per la prima volta vogliono collaborare con la Croce Rossa.

Ecco quello di “Save The Children“:

In Ucraina ci sono già vittime tra i civili e, tra questi, troppi bambini. Oltre 1 milione di persone hanno lasciato le loro case, cercando rifugio ovunque sia possibile, spesso in condizioni di estremo disagio. Tantissimi sono bambini, esposti a fame, freddo e violenze. Save the Children è in Ucraina dal 2014 e sta intensificando il suo intervento anche nei Paesi vicini come Polonia, Romania e Lituania per supportare bambine, bambini e famiglie in fuga con aiuti umanitari essenziali. Accoglienza ai bambini e le loro famiglie in arrivo alle frontiere, offrendo pasti caldi, beni di prima necessità, coperte e tutto il supporto di cui hanno disperatamente bisogno

Distribuzione di kit igienici, cibo, medicine e aiuti economici.

Supporto psicologico ai bambini per aiutarli ad affrontare il trauma che stanno vivendo.

Liberamente puoi decidere l'importo da destinare all'una o l'altra associazione benefica oppure a entrambe. Puoi farlo più volte, senza alcun limite. Grazie all'utilizzo di Amazon Pay, sei del tutto sicuro: le donazioni effettuate tramite la piattaforma arriveranno direttamente ad aiutare la gente in difficoltà per la guerra in Ucraina.