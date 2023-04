Guarda Udinese-Monza in diretta streaming dalla Dacia Arena

Segui Udinese-Monza in streaming dalla Dacia Arena. Il live match sarà disponibile in diretta con DAZN sabato 8 aprile 2023. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle 12:30. Goditi questo lunch match e scopri chi delle due squadre in gara si aggiudicherà la vittoria della ventinovesima giornata di campionato.

Un incontro inedito che verrà trasmesso in esclusiva da DAZN la casa non solo di Serie A TIM, ma anche di Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca è stata affidata ad Andrea Calogero, mentre il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini. Diamo un’occhiata alle probabili formazioni che i due allenatori hanno deciso, insieme allo schema di gioco, per questo match davvero molto atteso.

Udinese (3-5-1-1)

Silvestri

Becao

Bijol

Perez

Ehizibue

Samardzic

Walace

Lovric

Udogie

Pereyra

Beto

Silvestri Becao Bijol Perez Ehizibue Samardzic Walace Lovric Udogie Pereyra Beto Monza (3-4-2-1)

Di Gregorio

Izzo

Pablo Marì

Marlon

Birindelli

Sensi

Pessina

C. Augusto

Ciurria

Petagna

Mota

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.