Guarda tutte le puntate di Masterchef 12 su Sky Q a soli 9 euro

Sei un grande fan di Masterchef Italia e vuoi guardare tutte le puntate della stagione in corso? Puoi approfittare della promozione che ti permette di attivare Sky Q a soli 9 euro per 30 giorni: provi per intero tutto ciò che ha da offrirti e poi decidi se tenerlo o restituirlo. Facile. Veloce. Immediato.

Masterchef 12 con Sky Q a 9 euro: come attivare l’offerta

Tutto quello che devi fare per attivare l’offerta è molto semplice. Collegati sul sito ufficiale e acquista la Prova Sky Q: riceverai il decoder Sky Q direttamente a casa tua in pochissimi giorni. Una volta dovrai soltanto collegarlo alla tua connessione internet in pochi passi e puoi cominciare a goderti 30 giorni di contenuti di tutta l’esperienza Sky Q.

Alla fine della prova decidi se abbonarti o restituire il decoder: in caso sarai libero di scegliere l’offerta che preferisci.

L’esperienza Sky Q include tutte le produzioni Sky Original e i migliori show del mondo con serie TV italiane e internazionali, come The Last of Us e appunto Masterchef Italia 12. Ma non c’è solo questo perché hai anche Netflix con tutti i suoi contenuti, i film di Sky Cinema e i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

La promozione è incredibilmente conveniente perché ti permette di avere tutto questo a soli 9 euro: poi, dopo un mese, decidi se proseguire. Facilissimo, senza parabola e incredibilmente multimediale. Scopri l’esperienza Sky Q.

