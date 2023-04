Guarda Real Madrid-Chelsea in live streaming anche dall'estero

Guarda Real Madrid-Chelsea in live streaming. La partita, che concorre per i Quarti di Finale della UEFA Champions League, si giocherà domani, mercoledì 12 aprile 2023. Come di consueto per tutti i match di questo campionato, il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00. Scegli NOW TV per vedere questo incontro in diretta ovunque tu sia.

Il match è molto atteso perché si preannuncia un testa a testa caldo ed emozionante. Insomma, sarà una serata davvero di fuoco con 90 minuti tutti da gustare. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo:

Chelsea

Kepa

Fofana

Koulibaly

Cucurella

James

Kovaćič

Fernández

Chilwell

Sterling

João Félix

Havertz

Non è stato certo facile per l’allenatore del Chelsea decidere chi far scendere in campo. Infatti, ricordiamo che i diffidati del Chelsea non sono pochi e includono: Kepa, Thiago Silva, Fernández, Gallagher, James, Koulibaly, Mudryk.

Real Madrid-Chelsea: come vedere il live match senza buffering

Come seguire i Quarti di Finale di UEFA dall’estero

