Guarda Napoli-Atalanta in streaming anche dall'estero

Segui Napoli-Atalanta in streaming grazie a DAZN. Attivando un abbonamento con questo colosso, oltre a tutte le partite di Serie A TIM in esclusiva hai accesso a LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Goditi una tra le sfide più attese e interessanti del weekend. Il calcio d’inizio fischierà al Maradona sabato 11 marzo 2023 alle ore 18:00. La telecronaca dell’incontro è stata affidata ai membri della DAZN Squad con un pre-partita con i fiocchi, ricco di novità da bordo campo. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Lozano

Osimhen

Kvaratskhelia

Musso

Toloi

Djimsiti

Demiral

Maehle

De Roon

Ederson

Ruggeri

Boga

Lookman

Hojlund

Napoli-Atalanta: soluzioni per uno streaming senza buffering e dall’estero

Vuoi goderti Napoli-Atalanta senza buffering né disconnessioni? Allora attiva subito NordVPN sui dispositivi con i quali ti colleghi a DAZN. Questa VPN offre server molto veloci che incanalano la tua connessione in una larghezza di banda illimitata per assicurarti prestazioni eccellenti sempre e ovunque.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.