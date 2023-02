Guarda Manchester United-Newcastle United in diretta streaming

Sei pronto per gustarti in esclusiva la finale di Carabao Cup su DAZN? Allora non perderti in live streaming il match tra Manchester United-Newcastle United domenica 26 febbraio alle ore 17:30. Ecco la sinossi ufficiale di questa importantissima partita:

Manchester United e Newcastle vanno a caccia di gloria nella finale della 63esima edizione della coppa di lega inglese. Erik ten Hag ha riportato i Red Devils a Wembley per la prima volta dal 2017, quando un gol di Ibrahimovic valse 3-2 finale e trofeo. Risale al 1999, invece, con Alan Shearer capitano, l’ultima finale dei Magpies, sconfitti in FA Cup proprio dalla United nell’anno del Treble di Sir Alex Ferguson. Chi alzerà al cielo la coppa?

Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito a DAZN a un prezzo speciale. Con un solo abbonamento oltre alla Carabao Cup potrai anche guardare Serie A TIM, LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Manchester United-Newcastle United in streaming dall’estero

Se ti trovi in viaggio e vuoi vedere Manchester United-Newcastle United in streaming dall’estero non ti preoccupare. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.