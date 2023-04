Guarda Juventus-Sporting in streaming su DAZN

Segui Juventus-Sporting in diretta streaming su DAZN. La partita verrà trasmessa domani, giovedì 13 aprile 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00, ma potrai goderti un interessante pre-partita qualche minuto prima dell’inizio del match. Ci attende un match pazzesco.

L’obiettivo della Juventus è quello di portare a casa la vittoria per assicurarsi un ritorno tranquillo. Sarebbe un ottimo risultato per la psicologia della squadra che acquisterebbe maggiore sicurezza e serenità per il prossimo incontro. Comunque lo Sporting Lisbona è in forte crescita, tanto da aver eliminato l’Arsenal agli Ottavi. Vediamo la strategia di gioco delle due squadre.

Juventus (3-5-1-1)

Szczesny

Danilo

Bremer

Alex Sandro

Cuadrado

Fagioli

Locatelli

Rabiot

Kostic

Di Maria

Vlahovic

Szczesny Danilo Bremer Alex Sandro Cuadrado Fagioli Locatelli Rabiot Kostic Di Maria Vlahovic Sporting Lisbona (3-4-3)

Adan

St. Juste

Diomande

Goncalo Inacio

Ricardo Esgaio

Pedro Gonçalves

Ugarte

Matheus Reis

Goncalves

Edwards

Francisco Trincao

Guarda Juventus-Sporting senza disconnessioni

Un tuo obiettivo, invece, dovrebbe essere quello di poter vedere Juventus-Sporting senza disconnessioni. Raggiungilo grazie a NordVPN, oggi in super offerta. Grazie ai suoi server ottieni una larghezza di banda illimitata per uno streaming senza buffering e una connessione più stabile.

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.