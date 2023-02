Guarda Inter-Porto gratis con Prime Video

Inter-Porto verrà trasmessa su Prime Video in diretta streaming. Si tratta di una delle partite valide per gli Ottavi di Finale della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio verrà fischiato domani, mercoledì 22 febbraio 2023, alle ore 21:00.

Puoi vederla gratis registrando un nuovo account a questo link. Infatti, grazie alla promozione nuovi clienti Prime, puoi provare questo incredibile servizio per 30 giorni senza dover pagare nulla. Al termine l’abbonamento verrà accreditato secondo le modalità indicate in fase di registrazione salvo annullamento dello stesso.

In questo modo entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, hai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Inter-Porto: come vedere la partita su Prime Video e le probabili formazioni

Per vedere Inter-Porto domani alle 21:00 devi essere abbonato a Prime Video. Grazie alla prova gratuita di 30 giorni avrai accesso al catalogo che offre film, serie TV, docuserie e la UEFA Champions League. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo per questa sfida:

Inter (3-5-2)

Onana

Skriniar

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Çalhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Martinez

Lukaku

Porto (4-4-2)

Diogo Costa

Joao Mario

Pepe

Marcano

Zaidu

Pepe

Grujic

Eustaquio

A. Franco

Taremi

T. Martinez

