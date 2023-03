Guarda Inter-Fiorentina in diretta streaming senza problemi

Guarda Inter-Fiorentina in diretta streaming. La soluzione è DAZN che, a un prezzo molto vantaggioso, ti assicura il live match di questa e di tutte le partite della ventottesima giornata di campionato. La partita inizierà alle ore 18:00 di sabato 1 aprile 2023.

Grazie a DAZN, con un solo abbonamento, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Stefano Borghi. Per il commento tecnico potremo apprezzare l’esperienza di Dario Marcolin. Vediamo ora lo schema di gioco delle due squadre e le relative formazioni che gli allenatori probabilmente faranno scendere in campo:

Inter (3-5-2)

Onana

Darmian

De Vrij

Acerbi

Dumfries

Barella

Brozovic

Mkhitaryan

Gosens

Lukaku

Lautaro

Terracciano

Dodo

Quarta

Igor

Biraghi

Amrabat

Mandragora

Ikoné

Bonaventura

Gonzalez

Cabral

Inter-Fiorentina: assicurati uno streaming senza problemi

Inoltre, con DANZ e la portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

