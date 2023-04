Guarda Inter-Benfica GRATIS in streaming

Continuano i quarti di finale della UEFA Champions League. Domani, mercoledì 19 aprile 2023, è in programma Inter-Benfica per la partita di ritorno. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00. Guardala gratis in diretta streaming con Prime Video.

Infatti, attivando l’iscrizione a Prime Video con un nuovo account hai diritto a una prova gratuita di 30 giorni dei servizi di questa piattaforma e non solo. Infatti, avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Ci attende un match molto vivace. Scopriamo quali sono le due probabili formazioni che scenderanno in campo. Interessante sia la scelta dall’allenatore dell’Inter, Inzaghi, sia quella del tecnico del Benfica, Schmidt. Vediamole insieme in anteprima:

Onana Darmian Acerbi Bastoni Dumfries Barella Brozovic Calhanoglu Dimarco Lautaro Martinez Lukaku Benfica (4-2-3-1)

Vlachodimos

Gilberto

Antonio Silva

Morato

Grimaldo

Florentino

Chiquinho

Joao Mario

Rafa Silva

Neres

Goncalo Ramos

Guarda Inter-Benfica senza disconnessioni e all’estero

Per ottenere uno streaming perfetto e senza disconnessioni durante la diretta di Inter-Benfica devi affidarti a NordVPN. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata e questo garantisce uno streaming senza buffering con una connessione dati molto più stabile del normale.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

